Dans quelques jours, les volets vont s’ouvrir, les lumières vont se rallumer dans une large partie du Château d’Eu… Le musée Louis-Philippe ouvre ses portes au public le mercredi 15 mars. Avec une belle surprise à découvrir dans la Galerie de Guise.

Histoire

Lieu de découverte, le Musée Louis-Philippe permet faire découvrir à tous, et principalement aux plus jeunes, le château et ses collections. Catherine de Clèves, comtesse d’Eu, et son époux Henri de Lorraine, duc de Guise, entreprennent la construction d’un château à plan en U dès 1578 à Eu. Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, comtesse d’Eu, entreprend des travaux d’embellissement pour ce domaine acquis en 1660. L’intérieur du château est refait et accueille la richissime collection de portraits de la princesse. Complétée par Louis-Philippe, elle constituera le principal élément du décor mural de la Galerie de Guise.

Le roi Louis-Philippe fait des lieux, au 19e siècle, sa résidence d’été. Il y reçut deux fois la reine Victoria en 1843 et 1845. Une grande partie de ses salles est restée dans l’état de décoration laissé par le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc entre 1874 et 1879.

Une Galerie splendide…

Les origines de la galerie de Guise remontent au 17e siècle. À cette époque, la Grande Mademoiselle dote le château d’une série de portraits de famille. Elle est complétée et réorganisée par Louis-Philippe au 19e siècle, avec pour point d’orgue cette grande salle de réception. Les murs y sont couverts des portraits peints des membres les plus illustres de cette famille lorraine, à l’origine de la construction du château d’Eu.

Le décor disparaît lors de l’incendie du château en 1902, mais les tableaux avaient pu être sauvés. Ils ont alors suivi la famille d’Orléans hors de France. En 2001, la ville d’Eu, aidée par le Fonds National du Patrimoine, l’État, le Conseil Régional de Haute-Normandie et le Conseil Général de la Seine-Maritime, a pu racheter 141 portraits issus des anciennes collections du château d’Eu, dont la totalité de ceux de la Galerie de Guise. Le chantier de restitution des décors a suivi (financé alors par le Conseil Général de la Seine-Maritime, la ville d’Eu, l’État et le Conseil Régional de Haute-Normandie).

… enfin meublée !

En mars 2012, elle ouvre ses portes au public. Et cette année, une nouvelle étape importante va être franchie en 2017. Grâce à un dépôt du Mobilier national, va être disposé dans la Galerie de Guise, un mobilier orné de tapisseries de Beauvais, commandé par Louis-Philippe pour cette salle :

quatre canapés,

six fauteuils

et douze chaises

aux ornements exceptionnels.

C’est en janvier 1845 que Louis-Philippe approuva le devis pour la peinture des modèles de sièges pour la galerie des Guise dont il avait ordonné la composition dès la fin de 1841. L’achèvement du tissage était alors prévu pour la fin décembre 1846. Il n’intervint qu’à la fin de 1848, après la chute de la Monarchie de Juillet. En raison des événements politiques, les tapisseries ne furent jamais utilisées à Eu… jusqu’à aujourd’hui !

L’occasion de (re) découvrir le musée d’un autre œil…

Pratique

Musée Louis-Philippe, au Château d’Eu, 02 27 28 20 76/02 35 04 10 14, chateau-musee@ville-eu.fr et sur le site www.chateau-eu.fr.

Ouverture au public du 15 mars au week-end suivant la Toussaint, de 10 h à 12 h (fermeture des caisses à 11 h 30) et de 14 h à 18 h (fermeture des caisses à17 h 30). Fermetures hebdomadaires : la journée du mardi et le vendredi matin.