Cette belle journée printanière a été l’occasion de se retrouver en famille dans le beau cadre de l’esplanade des Tours de Luynes, Haut-Lieu historique et symbolique de la ville d’Airaines. Albert Noblesse, maire, Jean-Claude Buisine, député, Jean-Jacques Stoter, conseiller départemental, Emmanuel Maquet, maire et délégué départemental sont venus participer à l’ouverture d’une manifestation emblématique de la ville, placée sous le signe des fleurs, de la nature et du jardin, des magnifiques parterres de fleurs, à l’instar de celles d’un fleuriste d’Airaines.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 16 mai 2017.