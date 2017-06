95 équipes ont répondu à l’appel du club et se sont affrontées de 10 h du matin à 20 h, pour l’inauguration de ce tournoi. Ils sont venus du Pas-de-Calais (Montreuil, Wimereux) de l’Oise (Saint-Just), de l’Eure et de la Seine-Maritime, et bien sûr de tous les clubs de la Somme, avec des représentants de Ham, Montdidier, concours avec la présence de deux anciens Champion de France Philipson Kevin et Morotti Laurence 2 015…

Le président et son équipe ont remercié la Municipalité, les adjoints, Sylvain Manach, maire pour les récompenses offertes et l’équipe de l’Amicale bouliste du canton d’Oisemont, qui entoure le club, pour l’immense travail de bénévole, accompli pendant 3 jours, pour la réussite de cette manifestation.

