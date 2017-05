Les livres vont venir titiller les Eudois et les touristes. À l’image d’un invité de marque : Bernard Pivot et son avant-dernier ouvrage « Les Mots m’ont mangé ! » pour un spectacle vendredi 19 mai 2017 à la salle Audiard. La cour d’honneur et les anciennes selleries du Château vont accueillir une nouvelle édition du salon du livre avec des belles surprises.

Sélection de deux libraires

Le samedi 20 mai, 77 auteurs se déplaceront pour donner à tous les visiteurs l’envie de livre. Les stands vont être variés : histoire, jeunesse et BD, policier fiction, roman, humour, poésie, cuisine ou encore livres régionaux… La sélection des deux libraires, Eric Pradels de la Maison de la Presse et Arnaud Dujeancourt de l’Encre Marine, est précise et originale. Si cette année, aucun thème n’a été retenu, les libraires, en lien avec Marie-Christine Petit, se sont fixé une contrainte : inviter des auteurs qui ont une actualité littéraire récente. Les visiteurs pourront découvrir, ou redécouvrir, des auteurs locaux comme André Jean Jean ou Jacques Richard. Ils pourront aussi être charmés par une revue de cuisine : 180 °C ou le travail de Philippe Olivier, maître-fromager dieppois. Mais, ce n’est bien sûr qu’une maigre présentation des 77 auteurs qui seront présents ! Les Amys du Vieil Eu, la Bibliothèque pour tous et le Club de scrabble seront aussi de la partie.

Le Salon du livre sera l’occasion de quatre conférences dans la salle du carrosse de la mairie d’Eu :

> À 14 h, Stéphanie Claverie pour son ouvrage L’homme qui n’a pas inventé la poudre. Elle parlera du regard de l’Autre et de l’acceptation des différences.

> À 14 h 50, Philippe Olivier présentera son ouvrage Les Fromages de Normandie, hier et aujourd’hui. Le célèbre affineur dieppois viendra parler de gastronomie normande.

> À 15 h 40, Franck Stora viendra expliquer l’uchronie avec le livre écrit avec Loïc Mahé et Jacques Sapir : 1941-1942, Et si la France avait continué la guerre…

> À 16 h 30, Jacques Richard exposera l’historique de la Verrerie Desjonquères à l’aide de son livre : De la Verrerie Desjonquères à Saint-Gobain Desjonquères (1924-1973).

> À 18 h, Patrick Theillier clôturera le salon avec une conférence à la Collégiale sur les Expériences de Morts Imminentes.

Pratique

Salon du Livre de la Ville d’Eu, samedi 20 mai de 10 h à 18 h sans interruption, dans la cour d’honneur et les anciennes selleries du Château. Entrée libre. Vendredi 19 mai, dédicaces à partir 17 h 30, et spectacle de Bernard Pivot à 20 h. Réservations auprès du Théâtre du Château, tout public, durée : 1 h 15, tarifs de 10 à 20 €.

