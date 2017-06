« Créer une épreuve d’endurance pour marquer le 10e Anniversaire de l’association : 6, 8 ou 10 heures ? » C’était la question posée lors de l’assemblée générale des Randonneurs Monchois en octobre 2016. Le principe rapidement adopté, ce sont aussitôt les enchères qui se sont mises à s’affoler pour atteindre le plafond des 24 heures !

Une course de VTT qui dure une journée entière, c’est un défi fou qui exigeait un peu de réflexion et qui a été officialisé quelques semaines plus tard avec le choix du lieu (Saint-Rémy-Boscrocourt), et de la date : les 24 et 25 juin 2017.

Une entreprise colossale

Lancé via un site dédié sur internet, le projet prenait une tournure irréversible début février quand 43 équipes totalisant déjà 162 coureurs s’étaient inscrites. Saluant la témérité de l’initiative, Séverine Letellier (ACL Flocques), Matthieu Delestre (AST Cyclisme), Eric Lancien (Accro Bike 76), Michel Desprez (UC SGD), Véronique Blondeau et Jean-Bernard Morel (VCEB), dirigeants des clubs voisins, mettaient alors en exergue la mobilisation exceptionnelle nécessaire des bénévoles monchois, mais aussi la création d’un événement unique dans la région. Ils auront tous des représentants dans la liste des inscrits, bouclée en mai.

Au total ils seront 320 vététistes au départ le samedi 24 juin à 14 h pour aller jusqu’au bout de leur défi qui se termine le lendemain dimanche à la même heure. Une entreprise colossale pour les 18 engagés individuels prêts à passer une nuit blanche, pendant que 24 équipages de 6 coureurs ne devraient passer chacun « que » 4 h en moyenne sur la selle du vélo.

Entre deux, la trentaine d’équipes de 2 à 5 éléments aura à gérer sa propre course sur un circuit de 6,5 km et dans un espace de vie et de réconfort individuel. Une curiosité et un spectacle à ne pas manquer le dernier week-end de juin à Saint-Rémy-Boscrocourt, capitale du VTT au-delà des frontières du canton.

Un tiers des participants ne seront pas de Seine-Maritime : ils viendront de la Somme, de l’Eure, de l’Oise, du Pas-de-Calais ou de la région parisienne. Les Randonneurs Monchois ne participeront pas cette année aux 24 heures de Cergy, mais avec leur propre organisation d’un défi virtuellement réalisé, ils ne devraient pas dormir beaucoup non plus.

En gardant les yeux ouverts, ils devraient tout de même se constituer un album photos unique dans le genre.

Pratique

Plus d’informations sur www.24hvttdesaintremyboscrocourt.blogspot.fr