Jean-Louis Chesnier, Nathalie Deher et Denis Courtois (de gauche à droite) ont mille et un

souvenirs au sujet de la Transbaie. –

Tout le monde connaît Denis Courtois, truculent organisateur de la Transbaie en Picardie. Mais plus rares sont ceux qui identifient Nathalie Deher et Jean-Louis Chesnier. Pourtant Denis Courtois n’est pas sans rappeler leur rôle respectif dans la réussite de cette course à pied unique en Baie de Somme. Ils sont présents depuis le début, ou presque, à ses côtés.

Jean-Louis Chesnier faisait partie du petit contingent, quatre coureurs, qui ont effectué la première reconnaissance dans ce grandiose environnement. Objectif : voir si l’idée de Denis Courtois est réalisable. « La première année, j‘étais contre car la Baie était plus grasse qu‘aujourd‘hui. Et puis l‘option chrono, c‘était une priorité pour moi. Je ne voyais pas comment on pouvait espérer faire un temps en Baie », se remémore-t-il. Toutefois, le bagou de l’initiateur le convainc. Nathalie Deher est arrivée un peu plus tard dans l’aventure. Non passionnée par la course à pied, c’est pour soutenir son beau-frère qu’elle franchit le pas.

Une réussite inespérée

Depuis les deux bras droits du président de l’association Sport et tourisme en Baie de Somme ne l’ont jamais abandonné. Et pourtant, aucun d’entre eux n’imaginait un seul instant que la première édition disputée en 1989, qui avait rassemblé 450 coureurs dans des conditions relativement chaotiques, allait devenir une institution. 28 années plus tard, la Transbaie attire des sportifs d’un jour ou de toujours en nombre, ainsi qu’à la provenance qui dépasse allègrement les frontières régionales, et même nationales. « On ne s‘attendait à rien quand on a commencé », souligne Denis Courtois. Jean-Louis Chesnier poursuit :

On ne pensait vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps. A l‘époque, on était précurseur dans les courses nature.

« 30 ans de bonheur »

Tous les trois n’ont pas pour autant la folie des grandeurs, ils gardent les pieds sur terre. « Il suffit d‘un grain de sable pour tout désorganiser », note avec le sourire Nathalie Deher. La préparation de l’événement est un travail de tous les jours. « Dès qu’on se voit, on parle de la Transbaie », déclare Jean-Louis Chesnier. La dernière semaine précédant la manifestation est sans surprise la période qui mobilise le plus d’énergie. Nathalie Deher pose d’ailleurs des congés pour relever le défi.

A la question de savoir ce qu’ils retiendraient si la Transbaie s’arrêtait du jour au lendemain, trois réponses qui se complètent. « Je retiendrais trente ans de bonheur. On a démarré de zéro et mis en place quelque chose qui tient la route », se lance Jean-Louis Chesnier. « C’est 30 ans de plaisir même s’il y a eu beaucoup de travail et de stress », renchérit Nathalie Deher. Quant à Denis Courtois, il s’en sort par une pirouette :

Beaucoup de gens souhaitent que cela continue.

Mais les trois membres de la famille Transbaie ne souhaitent pas tirer la couverture vers eux. « La réussite de la Transbaie, on la doit à l‘ensemble des bénévoles », disent-ils d’une seule voix. La famille est en effet beaucoup plus grande, ils sont 250 bénévoles à donner de leur temps pour perpétuer cette tradition.

Jour de tempête

L’aventure Transbaie est jalonnée par une nuée de souvenirs heureux. Mais d’autres plus sombres sont également présents dans les mémoires de Denis Courtois, Jean-Louis Chesnier et Nathalie Deher. A l’image de la deuxième édition marquée par une violente tempête. Les vents forts n’ont pas permis à la Baie de Somme de se vider de son eau. Ainsi, les participants du jour ont dû se contenter d’aller jusqu’au milieu de la Baie avant de revenir à Saint-Valery-sur-Somme.

Julien Levasseur