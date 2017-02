Léo Manceaux a quitté le Vimeu et Friville-Escarbotin ce matin pour se rendre dans le sud de la France, à bord de sa 4L. A ses côtés, son camarade Grégoire Seille. Dans le coffre de la mythique voiture, des fournitures scolaires, de la nourriture et des affaires.

700 km de pistes désertiques

Ils ne seront pas les seuls jeunes conducteurs à circuler en 4L sur les routes de France ce jour-là. Tous seront animés par le même but : rejoindre Biarritz et participer au célèbre raid humanitaire étudiant. Du 16 au 26 février, il les amènera à parcourir 6 000 kilomètres à travers la France, l’Espagne et le Maroc. Un parcours qui ne sera pas de tout repos, d’autant plus qu’il empruntera 700 kilomètres de pistes désertiques.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 14 février 2017.

Julien Levasseur