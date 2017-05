Le pont de l’Ascension 2017 est placé à Eu (Seine-Maritime), sous le signe du chiffre 50.

Le jumelage entre la cité royale et la ville allemande de Haan, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, souffle en effet ses 50 bougies en cette année 2017.

Pour célébrer cet anniversaire, la ville d’Eu accueille jusqu’à ce soir les premières « HaanEulympiades », une compétition sportive amicale, mêlant une cinquantaine de jeunes Français et une cinquantaine de jeunes Allemands.

Visites et sports

Les visiteurs ont franchi le Rhin pour arriver à Eu jeudi 25 mai 2017. Il y avait peu de monde dans les rues en ce jour férié ensoleillé quand le cortège est parti de la place Albert Ier pour arriver dans la cour d’honneur du château. La vasque des olympiades a été officiellement allumée.

Vendredi et samedi, participent à des balades le matin… puis aux épreuves sportives l’après-midi au gymnase municipal et au stade Henri Franchet. Les équipes mélangeaient les nationalités ainsi que les filles et les garçons. Les clubs de la ville leur ont proposé du badminton, de l’escalade, du tennis de table, du handball, du football, du cyclisme, du tir laser,… Une cérémonie de remises des prix doit avoir lieu ce samedi 27 mai.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La jeunesse, l’élément central

Vendredi 26 mai, les maires des deux villes, Bettina Warnecke et Yves Derrien, ont présidé une cérémonie officielle pour les 50 ans.

« Notre jumelage est né en 1967. Ce soir, la cérémonie sera quasiment la même », a indiqué Marie-Christine Petit, adjointe au maire de Eu, en charge de la commission du jumelage.

Yves Derrien a mis l’accent sur les échanges culturel, festif, sportifs, les liens d’amitié entre les habitants mais aussi la mobilité des jeunes.

Bettina Warnecke, maire de Haan, s’est exprimée dans notre langue.

« J’espère que mon français n’aura pas d’impact sur notre amitié ».

Elle a expliqué que l’échange entre les jeunes a toujours été l’élément central et qu’il est bien vivant.

«Ces échanges ont bien d’autres aspects : les chorales, les écoles de musique, le tir, les clubs sportifs, le marché de Noël de Eu ».

Tous ceux qui se sont investis pendant ces 50 ans ont été mis à l’honneur, dont Fritz Köhler, figure bien connue à Eu. Le drapeau européen a été hissé par les mêmes personnes qu’en 1967… les enfants d’alors ont bien grandi.

Une exposition

Une exposition est encore visible ce samedi 27 mai, au Pavillon des Ministres du Château d’Eu. Elle présente notamment différents cadeaux offerts pendant toute ces années d’amitié. Le coq, symbole de la ville de Haan y est très présent.

En août, les festivités auront lieu à Haan avec un programme axé sur la musique et les arts.

Un petit historique

Le maire Yves Derrien, a rappelé qu’au départ le maire de Haan cherchait une ville française côtière pour mettre en place un jumelage. Le Tréport a décliné l’offre. Les yeux se sont alors tournés vers la ville d’Eu. Les différentes municipalités ont depuis poursuivi l’aventure. Il a remercié les familles, les bénévoles, les élus, les habitants qui font vivre ce jumelage. La charte a été signée en 1967.