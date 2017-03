Une disparition inquiétante s’est produite dans la matinée du vendredi 24 mars 2017, à Cayeux-sur-Mer, en Baie de Somme. Il s’agit de Béatrice Stienne Ghesquière. Elle a 60 ans et mesure 1, 72 mètre. Elle a les cheveux châtains et des lunettes. Elle est habillée probablement d’un haut rouge, d’un jean et de baskets bleues. Son véhicule a été retrouvé à Cayeux-sur-Mer, en bordure de littoral. Mais Béatrice Stienne Ghesquière pourrait être allée plus loin car elle a l’habitude de pratiquer la marche à pied. Si vous l’avez vue, contactez le 17.