De passage à Frucourt, ce groupe de connaisseurs et passionnés de patrimoine a exprimé à leur guide « le désir de visiter un lieu que l’on pourrait trouver banal… Le petit cimetière du village ».

Situé à l’écart sur le CD 93 de Limeux, ce site très ancien est situé dans un cadre particulier, abrupt, boisé et vallonné. D’après les historiens, il semble remonter en effet à la fin du Moyen âge ! C’était, paraît-il, celui d’une localité appelée St Eloy et qui aurait disparu en 1472 lors du passage incendiaire de Charles le téméraire dans la région. Il est alors devenu le lieu de sépulture des habitants de Frucourt et l’est resté jusqu’à nos jours.

À la fin du XXe siècle, la municipalité respectueuse du patrimoine l’a ainsi mis en valeur : elle a sauvé à l’entrée « le vieux porche en bois » et fait redresser le bel ensemble de « croix forgées sur les enclumes du XIXe siècle ». Les visiteurs sont surpris de découvrir encore des alignements de tombes orientées vers le levant. Ces visiteurs sont venus bien sûr reconnaître les sépultures de personnalités connues : la chapelle des Morgan d’Amiens, apparentés côté maternel, à celle du général Leclerc, chapelle entourant le caveau de l’ancien maire et châtelain Philippe De Forceville. Ce groupe de 51 personnes tenait surtout à s’approcher de la tombe de la grande dame de la Haute Couture Elsa Schiaparelli, rivale de Coco Chanel. Gilles Mazière a répondu à de nombreuses questions pertinentes posées par nos promeneurs avertis….

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 11 avril 2017.