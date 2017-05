Le rétroprojecteur s’allume et les images en noir et blanc défilent sur l’écran, amplifiées par une musique virevoltante qui semble suivre le rythme des scènes de vie quotidienne défilant sous les yeux des spectateurs. Fidèle à l’esprit de l’époque, des écriteaux en noir et blanc s’intercalent pour présenter et/ou résumé les événements se déroulant après les scènes diffusées. Après un film illustrant les porteurs de mannes, la séquence suivante illustre le démontage de la râperie de Saint-Blimont. « Ce film a été réalisé par le propriétaire qui a souhaité mettre en scène la démolition de son usine de façon burlesque », dévoile Charlène Auvinet, responsable du projet au sein d’Archipop, contraction d’Archives populaires. « Notre objectif est de collecter, sauvegarder et valoriser les archives filmées privées dans les Hauts de France. Nous avons organisé cette projection dans l’objectif de restituer la mémoire locale et dans l’idée de montrer aux habitants ce que l’on a pu collecter chez eux. Le projet existe depuis 2003, nous disposons de plus de 1 000 h de films sur toute la grande région avec plus de 300 déposants et plus de 300 supports ».

