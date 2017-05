Pas de classe ce vendredi 12 mai 2017 après-midi dans l’école de Longroy. Les parents d’élèves ont décidé de bloquer celle-ci pour faire connaître leur mécontentement : l’année prochaine, ils veulent pouvoir continuer à mettre leurs enfants dans la classe.

L’action est soutenue par les maires des quatre villages du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) de la forêt d’Eu : Longroy, Melleville, Millebosc et Guerville.

“Nous avions rendez-vous avec l’inspectrice académique ce matin à Rouen, mais ça n’a rien donné. Elle reste sur sa position : fermer une classe dans le RPI, qui serait celle de Longroy” se désole Agnès Join, maire de Melleville.

Et comme il y n’y a qu’une classe à Longroy, cette décision implique la fermeture de l’école. “Nous avons construit une salle d’évolution pour les maternelles, un accès pour les personnes à mobilité réduite, une médiathèque. Tous ces investissements tombent à l’eau” explique Jean-Pierre Troley, maire de Longroy. “Certes, la médiathèque continuera à servir, mais elle était très intéressante pour les élèves ou pour les parents qui y passaient en venant chercher leur enfant à l’école. Mais l’inspectrice nous a dit qu’il fallait s’habituer à ne plus voir d’école dans les villages”.

Nous sommes prêts à tout

Vers 15h30, les habitants se sont réunis autour de banderoles pour défiler dans les rues de Longroy. Ce qui met parents et élus en colère, c’est aussi que le nombre d’élèves inscrits devrait être plus important l’année prochaine. Avec une classe en moins, cela implique donc des classes plus chargées. “On envisage 27 élèves sur une classe de double niveau, ce n’est pas possible” s’indigne Cécile Mainecourt, habitante de Longroy et mère de trois enfants dont deux actuellement scolarisés dans le RPI. “Cette fermeture nous fait aussi peur parce qu’un village sans école, c’est triste. Les jeunes ne vont plus vouloir s’installer ici. Nous vivons cela comme une injustice et nous sommes prêts à tout pour faire bouger les choses”.

Une nouvelle action aura lieu vendredi prochain, où toutes les classes du RPI seront bloquées le matin. Par ailleurs, la municipalité de Longroy envisage de saisir le tribunal administratif pour faire invalider cette décision