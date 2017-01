Florine, Nadège, Blandine, Annie-Claude, Florence, Sylvaine et Julien frapperont aux portes des habitations valericaines à partir du 19 janvier 2017. Ils sont les agents recenseurs qui ont la lourde tâche de dénombrer l’ensemble de la population de la ville en quatre semaines et pas une de plus.

Hausse ou baisse du nombre d’habitants ?

Le dernier recensement remonte à trois ans. Saint-Valery-sur-Somme comptait à ce moment 2 745 habitants. Alors reflux ou progression ? Un résultat non anodin car il témoigne de l’attractivité d’une ville et influe sur le montant de la dotation globale de fonctionnement versé par l’Etat aux communes.

Florine, 23 ans, n’avait pas mené cette précédente mission.

Julien Levasseur