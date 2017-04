La fin du mois d’avril approche et le Baliseur n’est toujours pas reparti en Baie de Somme. Il est actuellement à quai à Pinchefalise en attendant son repreneur. Mais visiblement la situation ne devrait plus s’éterniser. « Les démarches que nous avons entreprises pour la reprise du Somme II se sont révélées fructueuses. De fait, sa reprise en gestion est en bonne voie », fait remarquer Paule Porquet, présidente de l’association qui œuvre pour la sauvegarde et la valorisation de celui qui a balisé la Baie pendant des dizaines d’années avant de prendre sa retraite. Puis, de se réorienter vers des visites en Baie pour le grand public.

En bonne voie

Toutefois, Paule Porquet ne souhaite pas en dire davantage tant que rien n’est concrétisé. Une prudence compréhensible pour deux raisons.

Julien Levasseur