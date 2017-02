C’est déjà la deuxième édition de la scène ouverte organisée par la Communauté de communes du Vimeu. Cette fois, c’est à Tœufles que Benoît Leuleu, en charge des projets culturels, et Angélique Guillot, médiateur du livre, ouvrent la scène de la salle des fêtes à toute personne qui voudrait chanter, danser, réciter des poèmes, lire des contes, jouer d’un instrument de musique… La première fois, une quinzaine de personnes s’est réunie mais seules trois ont osé sauter le pas pour exprimer leurs talents.

Faire plaisir

à tout le monde

Vendredi 3 mars, ils espèrent rassembler une trentaine de personnes « mais on n’attend pas grand monde, c’est un événement intimiste, de petite envergure pour faire plaisir à tout le monde et créer du lien », explique Benoît Leuleu. Angélique Guillot prévoit de venir avec des jeunes qui raconteront des histoires. « Nous avons aussi deux jeunes femmes volontaires pour chanter et des élèves de mes cours de musique viendront sûrement jouer de quelques instruments », ajoute-t-il. En principe, les talents devraient se succéder sur scène durant une heure avant une collation bien méritée.

A. D.

Entrée libre dès 18 h à la salle des fêtes de Tœufles vendredi 3 mars. Renseignements et inscriptions auprès de Benoît Leuleu : 06 89 30 48 79.