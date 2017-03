La sortie d’un album est toujours un grand moment pour un groupe de musique. Pour marquer la naissance de Vive la vie, les Pinailleurs seront un concert le samedi 31 mars, à 20 heures, dans la salle de spectacle Vim’Arts à Woincourt. Le public pourra entrer dans le monde poétique et quelques fois impitoyable des Pinailleurs. Vous rêverez, vous tremblerez, vous rigolerez. Au travers d’univers que l’on écoute comme de petites histoires, racontées avec humour ou gravité, égrenant aussi bien des univers surréalistes hauts en couleurs que d’inacceptables réalités.

Petites histoires amusantes ou graves

Vous y entendrez une guitare qui fait la pompe, une contrebasse qui pulse, un violon enjoué, une batterie qui jazze, un chanteur qui a tout du fou chantant suspendu aux touches de son accordéon… et bien d’autres choses encore. Le groupe est composé de Julien (Chant, Guitare, Accordéon), Bertrand (Contrebasse, Percussions et Chœurs), Marwen (Violon, Percussions et Chœurs) et Jean Baptiste (Batterie, Percussions et Chœurs).

Mais il ne sera pas le seul à entrer sur scène, c’est la Bonne heure qui ouvrira les festivités.

Rythmes irlandais

La formation est née d’une rencontre musicale entre Brian Holmes, homme-orchestre irlandais, Madalina Drouvin, violoniste baroque roumaine et Hugo Cordonnier, ukuléliste français adepte du « Finger Picking ». Auteurs, compositeurs et interprètes, ils sont tous trois passionnés de musique country et de rythmes irlandais. Leurs univers évoquent la féerie d’une campagne irlandaise, l’ambiance joyeuse des pubs britanniques ou l’infini des routes américaines. Une poésie et une énergie qu’ils retrouvent dans la baie de Somme où les artistes sont installés.

Une joyeuse soirée en perspective.

Pratique. Samedi 31 mars, à 20 heures dans la salle Vim’Arts de Woincourt : concert les Pinailleurs et la Bonne heure. A l’occasion de la sortie d’album des Pinailleurs : Vive la vie. Tarifs : 10 euros, 5 euros pour les moins de 25 ans. Réservations à l’accueil de la Communauté de communes du Vimeu. Tél : 03 22 30 40 42.