Faut-il créer une porte commerciale de 7 hectares à Woincourt, en face de la zone d’activités de Friville-Escarbotin ? La question n’est pas nouvelle. Dans le cadre du Plan d’aménagement et de développement durable (PADD), étape nécessaire à l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), ce dossier a ressurgi. Car au moment de débattre du PADD dans les conseils municipaux de l’ancien Vimeu Industriel, trois d’entre eux ne se sont pas prononcés. Pire, cinq assemblées ont émis des réserves « plus ou moins fortes » sur ce projet, doutant de son utilité et craignant ses conséquences négatives sur le commerce de proximité.

Zone commerciale et commerces de proximité sont-ils compatibles ?

Une attitude qui a semblé irriter le président de la Communauté de communes du Vimeu, Bernard Davergne, lors du dernier conseil communautaire où le PADD a été discuté.

Julien Levasseur