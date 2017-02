Avec 972 truites et 133 saumons remontés au cours de l’année 2016, la saison fut bonne pour les pêcheurs de l’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) de la basse Bresle. C’est toutefois moins que l’année précédente où près de 1900 truites avaient été pêchées.

« Ce fut une bonne saison de pêche et nous sommes plus nombreux à pêcher » assurait vendredi dernier à l’Hôtel Le Picardie le président de l’AAPPMA, Jean Tréché lors de l’assemblée générale. Une assemblée bien suivie avec près d’une cinquantaine de membres présents. Un chiffre qui ne dément pas l’augmentation d’adhérents (l’effectif est passé de 138 à 161 pêcheurs en un an). L’année a notamment été ponctuée par le nettoyage des berges, dont un travail important récemment à cause des dégâts occasionnés par la tempête Egon.

Les 4 et 9 mars : remise des permis

En 2017, les responsables n’ont pas annoncé de hausse des permis. En revanche, le coût des rempoissonnements ne cesse quant à lui de grimper, obligeant les associations à regarder le budget au plus près. Celui de l’AAPPMA de la basse Bresle reste sain, les comptes tenus par Michel Leduc n’ont souffert aucune contestation.

Pratique

Deux permanences sont prévues pour la remise des cartes de pêche, les samedi 4 et jeudi 9 mars à l’Hôtel Le Picardie de 8 h 30 à 18 h.

L’ouverture de la pêche est prévue le 11 mars dès 8 h.