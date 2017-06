Accueils de loisirs dans les Villes Soeurs : « Conserver les identités de chacun »

En prenant en charge la compétence loisirs jeunesse, la Communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS) a dû revoir toute une organisation afin que les jeunes soient accueillis dans les meilleures conditions. « Nous avons développé un projet commun, tout en conservant les identités de chaque structure d’accueil résume Nathalie Méreaux du pôle de coordination Enfance Jeunesse de la CCVS. Cette organisation communautaire permet d’avoir des structures sur tout le territoire tout en multipliant les propositions d’accueil ».

Ainsi, huit centres seront accessibles aux jeunes âgés de 3 à 13 ans (Mers-les-Bains, Ault, Le Tréport, Criel-sur-Mer, Baromesnil, Eu et deux à Gamaches) à partir du 10 juillet. Pour la fin des vacances estivales, à partir du 14 août, seules trois structures accueilleront les 3-13 ans : Le Tréport, Eu et Criel-sur-Mer.

Cinq secteurs ont été définis par la CCVS, à l’intérieur desquels le transport des jeunes est assuré. Mais ces derniers peuvent aussi aller dans un autre accueil de loisirs, s’ils n’ont pas besoin du bus.

« Cette nouvelle organisation a pour intérêt d’uniformiser le contenu, les tarifs et les horaires des différentes structures » explique Nathalie Méreaux. Ainsi, certaines familles qui inscrivaient leurs enfants dans une structure extérieure à leur commune verront leur frais baisser, puisque les centres n’appliquent plus de tarifs extérieurs. En revanche, d’autres devront payer plus cher, quand le tarif intercommunautaire est plus élevé que ne l’était le tarif municipal. C’est le cas par exemple au Tréport, qui pourrait compenser ce surcoût pour ses habitants grâce à une aide du CCAS (Centre communal d’action social).

En plus de ces accueils à la journée, 16 mini-camps auront lieu pendant l’été ainsi que trois séjours de vacances.

Concernant les adolescents, ces derniers pourront faire différentes activités l’après-midi dans les accueils de jeunes du Tréport et de Eu. Les jeunes des communes environnantes à Gamaches peuvent par ailleurs être accueillis jusqu’au 11 août au centre Jaurès. Ils ont aussi accès à des camps et séjours de vacances ainsi que des chantiers jeunes bénévoles.

Pratique

Les permanences inscriptions se déroulent du 12 au 23 juin. Les informations nécessaires à l’inscription sont disponibles sur le site internet de la CCVS : http://bit.ly/2szgItL