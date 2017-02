C’était une promesse de campagne du maire d’Airaines, Albert Noblesse. L’association des commerçants était dormante depuis près de dix ans.

« Nous avons un noyau très actif de commerçants dans le centre, ce serait dommage de ne pas les unir », explique-t-il.

Alors, devant le constat que l’activité commerciale manquait de dynamisme et de reconnaissances, un petit groupe de commerçants a décidé de passer à l’action , avec l’appui de la municipalité et un « démarchage » des commerçants et artisans locaux. « Nous savions qu’une volonté d ‘agir était présente, il fallait la mettre en marche », raconte Pierre Quevauvillers, agent général d’assurances.

23 adhérents pour le moment

Fin janvier, les commerçants se sont réunis pour élire un nouveau bureau. Pour commencer, 23 adhérents soutiennent l’initiative. La composition du bureau et les différentes actions de l’association Avec’Rn seront dévoilées très prochainement. Un action devrait notamment permettre aux habitants de gagner des lots à récupérer dans les commerces participants. Affaire à suivre.

Arzhêliz Diard