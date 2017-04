Malgré ses 71 ans, l’aéroclub Eu-Le Tréport-Mers-les-Bains se porte bien. « L’aérodrome revient de loin. Il y a quelques années, la Com de Com a repris le site, et en partenariat avec le club, nous sommes arrivés à rouvrir ce terrain à la CAP. Nous avons muté vers une activité aérienne beaucoup plus tournée sur le loisir et le tourisme. Nous sommes un acteur incontournable au développement du tourisme » rappelle le président de l’aéroclub Eu-Le Tréport-Mers-les-Bains, Fabien Bary.

Les heures de vol se sont multipliées, et 2016 affichent des résultats meilleurs qu’en 2015. Seul bémol : la baisse d’heures de vol de la machine école en ULM. « 2017 sera nettement meilleure, avec 13 élèves dont 6 vraiment actifs pour voler ». Côté avion, l’appareil du club a battu des records : 190 heures.

L’an passé a été bien chargé pour les pilotes. Et le calendrier à venir le sera tout autant. Le lundi de Pâques, l’amicale des anciens pompiers du Tréport reçoit les orphelins pupilles et leur offrira un baptême de l’air à l’aérodrome. Viendront ensuite

l’accueil d’un club automobile MG le 30 avril,

les portes ouvertes les 14 mai,

diverses sorties

et une opération de baptême de saut en parachute en tandem mi-août.

Il n’y aura pas de rassemblement d’autogires, en raison de la construction d’un nouveau hangar.