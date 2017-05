Le 12 mai dernier, le SC Oisemont a effectué une remise de 40 survêtements aux jeunes du club, Alain Cresson, président du club, a remercié tout le monde pour leur présence ce soir : « ça fait plaisir de voir autant de monde, je veux continuer dans cette voie et représenter les couleurs du club, on est passé récemment sur canal + la semaine dernière et c’est très bon pour notre club ».

Alain Cresson a ensuite annoncé qu’il termine cette saison et ne renouvelle pas sa candidature au poste de président mais restera dans le club. Alain Cresson a mis à l’honneur Rudy Roussel qui est toujours présent dans le club, actif depuis l’âge de 11 ans et est l’un des précurseurs du club depuis 15 ans déjà : « Rudy est une de mes fiertés être dirigeant c’est du bénévolat, cela demande beaucoup d’investissement, on y apprend les bonnes valeurs, c’est le plus important ! En 25 ans j’ai vu passer 780 dirigeants, à présent, une page se tourne, le 2 juin l’élection des nouveaux membres du bureau aura lieu ».

