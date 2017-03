L’association Alcool assistance essaie par tous les moyens possibles de se faire connaître : contacts téléphoniques, rendez-vous au local et parfois à domicile, articles de presse, stands, manifestations. Elle s’invite partout où elle peut : entreprises, forum…

« Les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, la gendarmerie forment un réseau plus que nécessaire et nous apportent une aide précieuse dans l’approche des malades. »

explique Jean-Robert Mille, responsable de la section d’Airaines.

30 écoliers et 125

collégiens sensibilisés

Comme chaque année des sessions d’informations ont été organisées pour sensibiliser les jeunes élèves sur les risques et les dangers d’une consommation excessive d’alcool. Au total, ce sont 30 écoliers de CM2 qui ont suivi cette formation dispensée par des membres de la section.

Cinq classes de 3ème du collège d’Airaines ont bénéficié d’une prévention, soit 125 élèves.

Zoom sur les permanences

Les permanences sont assurées le 4e jeudi de chaque mois de 18 à 19 h à la maison médicale d’Airaines et le 2e lundi de chaque mois à la maison de la Santé de Poix-de-Picardie. Le 1er mardi de chaque mois de 20 à 22 h au local d’Airaines pour des groupes de paroles dans trois salles différentes (une par groupe). Ses groupes spécifiques « hommes », « femmes », « entourage » sont assurés par des animateurs. Ils proposent des objectifs communs : sortir du mensonge, du non-dit, de la honte et de l’isolement, comprendre et accepter la maladie, retrouver et reconstruire une vie affective, familiale et sociale équilibrée et réfléchir sur le rôle de chacun dans l’aide et l’accompagnement. La réunion mensuelle a lieu le 3e vendredi du mois à 20 h au même endroit. Chaque personne participe au tour de table et donne son avis et son ressenti sur le thème proposé sans jamais être jugé.