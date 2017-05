Fondée en 1968, l’antenne Arainoise d’Alcool assistance, association nationale créée en 1907, accompagne aujourd’hui une soixantaine de personnes dans leur combat contre l’addiction. Mercredi 17 mai, l’association organise une soirée-débat « L’entourage face l’alcoolodépendance » à 19 h 15 dans l’amphi Cavaillès de l’espace Dewailly à Amiens. « L’entourage se sent responsable de l’alcoolisation de l’autre et culpabilise, c’est pourquoi il doit se faire aider », expliquent Jean-Robert Mille et André Vacavant, président et trésorier de l’association. « Le malade est dans la bouteille, l’entourage est autour et désespère ».

