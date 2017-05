L’écriture, c’est un peu comme une drogue pour Aloïsia Nidhead. Cette trentenaire, habitante de Guerville (Seine-Maritime), couche depuis toujours ses idées sur le papier. Elle vient de publier « Poussière de Lune », son tout premier roman jeunesse.

Déjà trois romans

Mais ce livre n’est pas le premier d’Aloïsia. Il y a une petite quinzaine d’années, à l’occasion d’un changement de vie professionnelle, la Guervilloise doit effectuer diverses recherches dans le domaine des sciences du langage. Tombant alors sur un reportage télévisé, elle s’intéresse au sujet de la maltraitance conjugale et au phénomène de pervers narcissique. La jeune femme multiplie ses recherches, jusqu’à avoir assez de matière pour imaginer une histoire crédible. C’est ainsi qu’en juin 2016, elle publie « La proie », premier tome du roman « Sous son emprise ». Et le virus de l’écriture ne la quitte pas : cinq mois plus tard, « Délivrance », le second tome, est déjà en vente.

Maman, écris-moi une histoire

Sa fille, trop jeune pour lire ses deux premiers ouvrages, lui demande alors de lui écrire une histoire. Aloïsia Nidhead accepte de relever le défi et se lance dans l’écriture d’un roman de style « young adult fantasy ». En effectuant des recherches pour la rédaction de cet ouvrage, elle tombe sur un personnage qui l’inspire, et écrit « Poussière de Lune », son premier roman jeunesse destiné aux 8-11 ans, en seulement quatre jours. Elle commente avec sourire :

J’ai mis plus de temps pour faire les illustrations que pour l’écrire.

Aloïsia Nidhead sera présente au salon du livre de la ville d’Eu ce samedi 20 mai 2017.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 16 mai 2017.