Pour les vacances d’été, le Centre social et culturel l’Ancrage du Tréport unit ses forces avec le centre des fontaines de la ville d’Eu pour proposer un programme riche et ambitieux aux jeunes de 14 à 17 ans. « Ils pourront venir soit ici soit chez nous » explique Sandrine Eloy, animatrice jeunesse au centre des fontaines dont la structure a obtenu l’agrément accueil jeunes à partir de juillet.

Si les deux centres ont un programme estival propre, plusieurs activités sont communes : ce sera le cas du séjour sportif Les ados ont du Pep’s du 24 au 28 juillet, dans l’Orne, et de la journée Master Pep’s, un concours de cuisine qui a lieu à Neufchâtel-en-Bray le 12 juillet.

Par ailleurs, le centre eudois propose entre autres un mini-séjour dans le parc du Marquenterre, où les jeunes participeront à une course d’orientation et à un rallye photo. « Il y aura aussi un séjour autour du graff, des jeunes ont un projet autour du Murmure du son et un petit chantier de réhabilitation d’un local au Mont-Vito est organisé » énumère Sandrine Eloy.

Du côté de l’Ancrage, l’offre est également pléthorique, avec deux chantiers jeunes bénévoles, au Kahl-Burg du 10 au 13 juillet et à la découverte des lieux de mémoires dans la Somme du 17 au 21. L’action gratuite Tré’Foot est par ailleurs reconduite, associée cette année à une initiation au foot freestyle la veille.

« Cette collaboration entre les deux centres nous permet de mutualiser les efforts et les moyens, mais aussi de s’entre-aider. Il y a par ailleurs un effet d’entraînement, où l’on peut par exemple s’inspirer des idées de l’autre » explique Hélène Malfilatre, animatrice jeunesse à l’Ancrage. « L’accueil des ados, ce n’est pas le même fonctionnement qu’un accueil de loisirs, où les enfants s’inscrivent et viennent tous les jours aux activités. Pour nous, l’affluence est différente chaque jour et dépend de l’activité qui est proposée ».