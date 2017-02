Le programme des vacances de février s’annonce chargé pour les familles tréportaises, avec le centre social et culturel l’Ancrage.

Relaxation.Le week-end des 11 et 12 février, un stage de taiji quan, art martial chinois, est proposé. Souplesse, réduction du stress et relaxation sont au programme, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 au gymnase Célérier.

Création. Lundi 13 et mardi de 14h à 17h, atelier je customise mes vêtements, à partir de 10 ans à l’annexe.

Pour les petits. Trois ateliers, mardi 14, mercredi et jeudi, à partir de 4 ans, aux moussaillons. Gratuit.

Soirée Saint Valentin. La première semaine des vacances sera conclue par un repas de Saint Valentin, à 18h45 vendredi 17 à la salle polyvalente.

Pratique : Renseignements et inscriptions à l’Ancrage, 02 27 28 06 50 ou sur leur site internet.