Le transfert de l’Ancrage à la communauté de commune pendant les vacances inquiète

les jeunes. –

« Pour nous, l’Ancrage est comme une deuxième maison. Si à l’avenir il faut payer 3 € chaque jour, nous n’aurons plus les moyens de venir ». Alexandre, 18 ans, s’inquiète du sort du centre social l’Ancrage. Avec le transfert de la compétence enfance jeunesse à la communauté de communes des Villes sœurs (CCVS), l’accueil des jeunes va être modifié pendant les vacances scolaires.

Si aucune décision n’a encore été prise, les jeunes du Tréport n’aiment pas les propositions qu’ils ont entendues. Notamment, à partir des prochaines vacances le 13 février, la CCVS envisage de faire payer les jeunes à chaque fois qu’ils viennent à l’Ancrage : 3 € la demi-journée, 5 € la journée. « En plus, il faudra aller s’inscrire à Eu, à la CCVS. Pour certain d’entre nous, c’est impossible » ajoute Alexandre. Jusqu’à maintenant, l’Ancrage dépendait de la municipalité du Tréport et les jeunes pouvaient venir gratuitement, pendant les vacances et en dehors.

Même désarroi pour Joy, 18 ans, habitante de Dieppe qui fréquente l’Ancrage parce qu’elle est allée au lycée du Tréport : « parce que je n’habite pas dans la communauté de commune, je devrai payer 29 € par jour ! »

Ce que demande la dizaine de jeunes de l’Ancrage qui se sont réunis spontanément mercredi 18 janvier pour manifester, c’est que le fonctionnement reste le même qu’avant : pendant les vacances, ils ne restent parfois que quelques minutes dans les locaux pour boire un café, rencontrer leurs amis ou discuter avec les animateurs. « Payer 3 € pour venir dire bonjour, c’est un peu cher » résume Alexandre. « Si on ne peut plus venir ici, qu’est-ce qu’on va faire ? »

La CCVS précise qu’aucune décision n’a pour l’instant été prise et que seuls des pistes avaient été proposées aux différentes structures qui accueillent des jeunes de plus de 14 ans. Par ailleurs, des permanences seront mises en place à l’Ancrage pour les inscriptions.