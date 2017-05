Dimanche 21 mai 2017, la rue Paul Bignon de la cité royale va devenir un circuit de rallye. Pour la première fois, l’Union piétonne eudoise organise une grande course de caisses à savon. « C’est une animation qui n’est pas très connue dans le coin, déplore Amandine Derny, présidente de l’union commerçante de la ville d’Eu. Alors on s’est lancé. Tous les commerçants participent et on installera le circuit sur l’heure du midi dimanche. »

Folklore et vitesse

Deux catégories sont prévues pour la course : folklorique et vitesse. Car, les inscrits doivent venir avec leur propre caisse à savon. Customisée et unique pour une course remarquable. Les plus petits pourront décorer leurs vélos, leurs tricycles ou leurs trottinettes. Les gagnants repartiront avec une coupe. Chaque équipage pourra réaliser autant de passage qu’il le souhaite et le meilleur chrono sera gardé pour le trophée de la vitesse !

D’autres animations sont prévues à côté de la course : un concert gratuit et des structures gonflables installées en haut et en bas de la rue piétonne. Les commerces et cafés seront ouverts pour accueillir les participants entre deux descentes endiablées.

Les inscriptions à la course sont possibles sur place ou par mail : commerceseudois@gmail.com. Tarif : 5 € par équipage.