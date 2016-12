Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Voilà 24 jours que les enfants attendent patiemment et c’est enfin le réveillon. C’est une foule qui a attendu le père Noël avec la troupe « Mais où est passé le Père Noël », qui a fait des déambulations dans l’après-midi du samedi 24 décembre. Au départ du forum de la plage, un petit lutin et deux rennes du père Noël ont animé et guidé les enfants jusqu’à la gare du funiculaire.

Le père Noël descend du ciel

Musiques, danses et sculptures de ballons ont fait patienter les enfants jusqu’à l’arrivée du père Noël. Cette année, c’est en funiculaire que le vieil homme barbu est venu à la rencontre des enfants. Les yeux tournés vers le ciel, petits et grands ont observé chaque cabine descendre jusqu’à ce que le père Noël fasse son apparition.

Embrassades et distribution de bonbons ont enchanté les plus jeunes. L’animation, coordonnées par l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers et la municipalité, a encore une fois fait le bonheur des enfants, qui sont repartis avec des étoiles dans les yeux, enchantés d’avoir pu rencontrer l’homme au manteau rouge et à la barbe blanche.