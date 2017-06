Le 25 mai dernier, dès 12 h, la municipalité d’Airaines, sous la houlette de Laëtitia Geumetz, assistante des Ressources Humaines et de Dominique Bailleul, adjoint au maire des cérémonies et toute son équipe, ont convié près de 200 personnes à participer à un repas gastronomique organisé pour fêter l’arrivée des beaux jours.

Des tables nappées de vert et orangé, avec un joli menu inscrit « Avec les meilleurs souhaits de bienvenues de la municipalité », ont accueilli les participants au rang desquels ont figuré Albert Noblesse, maire, de Jean-Claude Buisine, député, M. Jean-Jacques Stoter, Conseiller départemental, quelques élus, en particulier deux jeunes filles adjointes du Conseil municipal Jeune, Bertille Leclercq et Iona Brevet. Une tombola gratuite a été offerte à l’entrée à chaque participant et chaque personne est repartie avec un lot.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 30 mai 2017.