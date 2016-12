À quelques jours du 25 décembre, le Père Noël multiplie les apparitions. Lors des fêtes d’école, à l’invitation des associations locales et des municipalités, ou encore sur les marchés de Noël, l’homme au grand manteau rouge et à la barbe blanche gâte déjà les enfants, pour leur plus grand plaisir…

Son parcours à Gamaches et dans les communes alentours à retrouver en images dans L’Eclaireur du mardi 20 décembre 2016.