L’humoriste Michel Leeb ne viendra pas jouer son one man show le 4 février à Vim’Arts. Une quatrième annulation pour la salle de spectacle implantée à Woincourt, et cela depuis le début de sa première véritable saison culturelle en septembre 2016. La qualité de l’infrastructure qui a nécessité un investissement important pour la commune n’est pas en cause.

Les producteurs de spectacle mettent en évidence tour à tour le faible nombre de billets réservés, préférant annuler la prestation et rembourser le public, quitte à perdre l’argent dépensé dans la communication.

« On n’y est pour rien »

La mise en place de l’impression d’un tiers des billets en vente, à la mairie de Woincourt, permet au gestionnaire de la salle, Thomas Bernard de se rendre compte de cette situation. Il avait ainsi constaté que pour Michel Leeb, les inscriptions ne décollaient pas. Thomas Bernard se défend :

Mais on n’y est pour rien. On loue cette salle, ce n’est pas nous qui annulons. Tout y est prêt pour accueillir les artistes mais il faut que le public réponde présent.

