A l’image de l’ensemble des écoles de Friville-Escarbotin, Apollinaire et Aragon sont des écoles de quartier. Elles ont été fondées dans les années 1970 dans la rue Debussy, en lien avec la création de la zone d’aménagement concerté. Les enfants n’avaient alors que quelques dizaines, voir centaines de mètres à faire pour réaliser à pied le chemin qui les emmenait de la maison familiale à l’école. Problème : le contexte a évolué.

Sécurité

Les années ont fait leur œuvre et le quartier a vieilli : le nombre d’enfants présents dans les maisons aux alentours de l’enceinte scolaire se raréfiant. Les élèves viennent désormais de plus loin. Conséquence directe, davantage de parents qui y apportent en voiture leurs fils et fille. Au moment de la sortie de l’école, la circulation est dense, les automobilistes se garent sur les trottoirs et les enfants, en dépit de la sécurité, sont contraints d’emprunter la chaussée.

Julien Levasseur