« Je pars avec un peu d’amertume ». Françoise Cointrel, présidente de l’association Restons Jeunes en Retraite (RJR) depuis 10 ans, passe la main.

« Mon handicap visuel s’aggravant de plus en plus, je suis dans l’impossibilité de continuer. Je laisse donc ma place ».

L’émotion était palpable pendant son discours, où elle a retracé ce qui a été mis en place durant la dernière décennie. « Nous avons réussi à faire accepter l’idée d’un grand voyage à l’ancienne présidente, qui ne voulait pas qu’on devienne un tour-opérator ». Andorre, l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, l’Italie, la Forêt Noire,… Autant de destinations qui ont été prisées par les adhérents. « Pour 2016, j’avais laissé l’organisation à Jean-Paul Amourette qui a programmé un beau séjour en Corse ».

Le loto interne, les cadeaux aux plus de 80 ans lors des repas, l’apéritif dînatoire des adhérents participant à la marche, la gym ou la chorale, le concert annuel de la chorale au Théâtre du Château…

« Je pense avoir bien rempli mon contrat, avec l’aide des différents membres du conseil d’administration ».

Elle a terminé en formulant le souhait que « l’association perdure encore de nombreuses années dans cette ambiance ».

Françoise Cointrel a reçu un cadeau du conseil d’administration, et Didier Régnier, le conseiller départemental présent à l’assemblée, a demandé une standing ovation en l’honneur de la présidente sortante. Si l’élection de son ou sa successeur se fera dans les jours à venir, on sait déjà que le trésorier Jean-Paul Amourette sera candidat.

Les activités

« Le but de RJR est de proposer une action dynamique et conviviale pour que les adhérents se sentent bien et veuillent rester. Joie, bonheur et amitié sont nos objectifs » assure le bureau. En 2016, concerts, sortie cabaret, diverses visites, goûters, repas animés, loto et apéro dînatoire ont animé le calendrier des membres.

Et cela continuera en 2017. Sont déjà au programme :

soirée Bourvil,

repas de printemps,

sortie spectacle,

journée pêche,

séjour en Angleterre,

visite des plages du Débarquement,

concert de la chorale,

pot des activités,

sortie cabaret,

et voyage au Maroc.

« Cela pourra varier selon les idées de chacun ».

À cela s’ajoutent les activités