Le Tréport, US Normande 76, Incheville...le bilan des équipes de foot

« En recréant une équipe senior pour le club, on partait vers l’inconnu. Les vacances arrivent et le bilan est vraiment satisfaisant ». Jérémy Le Goff, président de l’AS Incheville, espérait bien voir son équipe fanion briller. Après 10 rencontres, les résultats sont même au-dessus des espérances : « si l’objectif était de monter au niveau au-dessus dès la première saison, on sait que cela va être possible, puisque nous sommes premiers ».

Assez de joueur pour faire deux équipes

Si Incheville brille, c’est que le club a su attirer les footballeurs : « Nous voulions créer une seule équipe à la base et finalement, nous avons eu assez de réponses pour faire une équipe réserve en plus » détaille le président. Beaucoup de joueurs sont des anciens d’Incheville, qui espéraient voir l’équipe se reformer depuis la dissolution des seniors masculins il y a cinq ans pour des raisons financières liées au mauvais comportement de certains joueurs sur le terrain.

« L’entraîneur David Lasnel et moi avons aussi des connaissances dans le monde du football local et beaucoup ont été intéressés par notre projet » ajoute Jérémy Le Goff. Convaincus par les premiers entraînements et les bons résultats obtenus dès les matches amicaux joués avant le début de la saison, ces joueurs ont décidé de rester à Incheville.

Le classement de l’équipe réserve est moins glorieux, avec 7 défaites en 9 rencontres et s’explique selon le président du club par l’abscence d’entraîneur dédié à l’équipe et par un manque de réussite sur certains matches. « Nous espérons aussi voir l’équipe remonter pendant la deuxième partie de la saison. Mais l’objectif reste la montée de l’équipe première. Avec des équipes qui évoluent à des niveaux différents la saison prochaine ce sera plus facile pour tous » projette Jérémy Le Goff.

Un grand pas vers le titre le 29 janvier ?

Dès la reprise du championnat le 29 janvier, l’équipe fanion pourra faire un grand pas vers le titre en déplacement chez son dauphin, l’équipe 3 du plateau. « Il est toujours difficile de présager du résultat contre une équipe 3, car ils peuvent décider de renforcer leur effectif ce jour-là ou au contraire avoir besoin de joueurs pour les équipes au-dessus » estime Jérémy Le Goff. Si Incheville gagne, elle comptera alors six points d’avance sur le deuxième. Les rencontres restantes seront contre des équipes battues la plupart du temps de 2 ou 3 buts.

