AS Tréport : L'open de tennis commence le 6 mai

L’AS Tréport tennis organise la 7ème édition de son tournoi à partir du samedi 6 mai. « Nous avons déjà une quarantaine d’inscrits, ce qui est stable par rapport aux autres années, nous devrions atteindre environ 70 participants » explique Marc Germain, président du club tréportais. « Les meilleurs joueurs entrent en cours de tournoi [NDLR : la finale est prévue le 27 mai] et nous devrions avoir à nouveau des joueurs argentins ou venus d’autres pays d’Amérique du Sud. Ils sont plusieurs à venir dans la région à cette époque et ils en profitent pour faire des tournois comme le notre ».

Les inscriptions sont ouvertes à tous les joueurs, licenciés de n’importe quel club. En 2017, l’AST tennis a limité l’inscription aux joueurs classés au dessus de 0. « Les meilleurs joueurs, qui avaient un classement négatif, entraient en demi-finale, ce qui est dommage. Normalement, en fonction du nombre de joueurs bien classés inscrits, les meilleurs devraient entrer en quart de finale cette année » détaille Marc Germain.

Pour les spectateurs, les parties promettent d’être intéressantes dès la deuxième semaine du tournoi, avec l’entrée en jeu de la fin des 4e série et 3e série. Les rencontres ont lieu tous les soirs à partir de 17 h et à partir de 10 h les week-ends et jours fériés. « L’intérêt du match dépend aussi évidemment de l’affiche. Une année, un joueur non classé a passé neuf tours en réalisant des matches très intéressants » se souvient le président du club. Une chose est sûre en tout cas, les dernières manches de la compétition seront passionnantes, comme chaque année.