Jérôme Bignon s’est préparé pendant 18 mois pour atteindre Uhuru Peak, le sommet

du Kilimandjaro en Tanzanie. –

« J’ai fêté mes cinquante ans au Kenya avec ma famille en 1999 et j’ai aperçu le Kililmanjaro, je me suis alors dit un jour je le ferais bien », dévoile le sénateur Jérôme Bignon. « Les années ont passé et cette idée me travaillait à plusieurs reprises ». A la fin de l’été 2016, l’un de ses amis le charrie. Le déclic s’opère : « J’ai toujours fait beaucoup de gym et j’ai décidé d’intensifier mon entraînement et de travailler également la musculation et le cardio. J’ai perdu 10 kilos dans le but d’être moins essoufflé au moment de l’ascenscion ».

Son entraîneur décide de l’accompagner dans sa traversée. En janvier dernier, le sénateur reçoit un coup de fil de deux de ses fils pour lui faire part de leur désir de faire partie de l’aventure. « Je suis allé voir un cardiologue et j’ai réalisé un test d’effort à l’hôpital et un test d’effort en hypoxie pour déterminer si mon organisme pouvait s’adapter aux conditions de perte d’oxygène induites par l’altitude. Pour cela on m’a fait pédaler pendant 20 minutes sur un vélo dans les conditions d’oxygénation du sommet. Les médecins ont fini par me dire que c’était bon », développe Jérôme Bignon qui a ensuite approfondi ses recherches. « J’ai lu un guide en anglais pour tout savoir de la traversée et je suis allé demander des conseils auprès de personnes qui l’ont déjà gravi. Je suis ensuite allé acheter le matériel nécessaire pour s’adapter aux différents climats rencontrés ».

