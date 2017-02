« On vous a dit que la présidente Patricia Le Gall n’était pas ici aujourd’hui parce qu’elle était souffrante mais en réalité, je lui ai interdit de venir ». L’annonce faite par le maire du Tréport Laurent Jacques jette un coup de froid dans le groupe d’une centaine de personnes réunies en assemblée générale mardi 7 février. « Elle est venue me voir dans mon bureau la semaine dernière et je l’ai trouvée au bord de la dépression ». Pour le maire, la situation de la présidente du comité des anciens et anciennes du Tréport est regrettable : « elle ne peut pas tout faire toute seule et tout le temps qu’elle a pris pour le club, c’est du temps qu’elle n’a pas passé dehors, ou avec sa famille. C’est dommage d’en arriver là ».

Pour le maire, l’association doit se ressouder. « Patricia Le Gall est la seule à avoir levé la main quand il fallait trouver un nouveau président il y a un an. Merci à elle pour ce qu’elle a fait en 2016. Je ne veux plus entendre parler de section danse et section jeu de cartes : vous faites partie d’une seule association où il y a des joueurs de cartes et des danseurs, cette assemblée générale vous réunis ».

Le maire a ensuite laissé la parole à Bernard Heloir, vice-président de l’association et animateur de cette assemblée générale. Ce dernier a présenté trois nouveaux membres qui souhaitent rejoindre le bureau à la place de trois démissionnaires : il s’agit de Pierre Maquin, Michelle Pottier et Roselyne Petit.

Les différents postes n’ont en revanche pas été pourvus au cours de l’assemblée générale, Bernard Helloir expliquant : « le conseil d’administration n’a pas d’endroits pour se réunir tout de suite, nous déciderons donc des postes dans les jours qui viennent ». Une annonce qui a provoqué des remous dans l’assistance : « Mais qui commande alors ? Il n’y a plus personne » déplore un adhérent. Le vice-président rassure : « nous nous réunirons très rapidement et vous communiquerons le nouveau bureau » (voir encadré).

De la sérénité, pour un nouveau départ

Avant de clore l’assemblée générale et de passer au vin d’honneur offert par la municipalité, Pierre Maquin, qui allait ensuite être élu président, a pris la parole pour apaiser le groupe : « un peu de sérénité, nous sommes là pour nous amuser et pas pour se disputer ».

L’association propose principalement deux activités : des séances de danse le lundi soir (76 inscrits) et des après-midi jeux, le mardi (60 inscrits). Créée en 1962, elle procède par ailleurs à une distribution annuelle de colis.

Nouveau bureau, nouvelle dynamique

Le nouveau bureau a été désigné le lendemain de l’assemblée générale.



Pierre Maquin est le nouveau président du comité des anciens et anciennes, Marie-Claude Démelin est secrétaire et Francine Haillet trésorière. Bernard Heloir reste vice-président. Pour ce dernier, l’association repart sur de bonnes bases : « le nouveau président a de l’expérience, il va amener de la convivialité dans l’association. Il y avait plusieurs représentants d’associations locales à l’assemblée générale, c’est aussi un très bon signe ». Une centaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale du 7 février.