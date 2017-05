« Nous sommes donc réunis ce soir, afin de valider l’activité du centre pour l’année 2016. Je me répéterai une fois de plus, mais 2016 a encore été une année riche en activités et événements, projets, réflexions, inquiétudes. »

Marie-Pierre Tailleux, la présidente de l’association qui gère le Centre d’action sociale Pastel du Mesnil-Réaume, introduit l’assemblée générale du 24 avril avec un ton sobre mais optimiste.

785 adhérents

Devant elle, une salle bien remplie. Il a même fallu rajouter des chaises et des bancs en dernière minute pour que tout le monde puisse trouver une place assise. Le bilan de l’année 2016 est présenté par Christine Lorphelin, directrice et coordinatrice du Centre Pastel. 785 adhérents sont inscrits cette année sur 15 communes, dont une majorité de femmes. Globalement, le centre enregistre une baisse des inscriptions aux activités proposées. Même si des ateliers sont toujours très prisés : le club de marche regroupe toujours 55 inscrits et l’art floral continue d’attirer les foules à chaque nouvelle réunion. Le groupe d’informatique et d’Internet est moins nombreux, mais chaque membre prend toujours autant de plaisir à « apprendre à manier l’ordinateur et à entretenir sa mémoire dans une bonne ambiance ».

Chantiers jeunes perpétués

David Videcocq, responsable jeunesse, prend à son tour la parole. Il évoque le projet de lutte contre l’illetrisme : « deux ateliers sont déjà complets et un troisième est sur le point d’ouvrir ». Il met également l’accent sur les chantiers jeunes qui ont permis à des jeunes de travailler au Sept-Meules ou à Guerville puis de partir en vacances en Lituanie. Il lance une bouteille à la mer aux communes pour qu’elles proposent des lieux de chantiers pour l’été 2017. L’accueil de loisirs sans hébergement prend ses marques, après deux périodes de vacances scolaires, sous le nouveau fronton de la Communauté de communes des Villes Sœurs et de la Communauté de communes des Falaises du Talou.

Excédent financier pour 2017

Côté financier, le centre finit l’année sur une bonne note avec un excédent de près de 15 000 euros, du à des subventions arrivées tardivement. De quoi relever la tête et travailler sur de nouveaux projets en 2017 : pose café, des marchettes pour ceux qui n’ont pas l’habitude de marcher, des ateliers natures ou encore un travail sur la mobilité.

A. D.

Hausse des tarifs votée

Afin d’assurer une situation financière viable pour les prochaines années, l’association support du Centre Pastel décide d’augmenter les tarifs des cotisations annuelles. Jusqu’au 1er septembre 2017, les adhésions à l’association représentaient 1 € pour les habitants des communes adhérentes et 1,50 € pour ceux des communes non adhérentes. Le bureau décide de passer à 2 € pour les enfants, 4 € pour les adultes et 10 € pour les associations des communes adhérentes, contre 4€ pour les enfants, 8 € pour les adultes et 15 € pour les associations des communes non adhérentes. « Que pensez-vous de cette hausse ? » demande Marie-Pierre Tailleux, la présidente. Un brouhaha envahit alors la salle. Mais la hausse est approuvée à l’unanimité. Certaines activités vont également être augmentées.

Pratique

Centre d’action sociale Pastel, 24 b rue René-Delcourt. Renseignements : 02 35 50 03 14 ou centre.pastel@wanadoo.fr.