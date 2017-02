Gismonde Gardin est la présidente de l’association les Ptits Points qui organise ce dimanche

le marché artisanal et du terroir. –

L’association les Ptits points, c’est un peu l’enfant de Gismonde Gardin. Elle l’a mise au monde en 1996 alors qu’elle résidait à Béthencourt-sur-Mer. Puis, elle l’a amenée avec elle à Saint-Quentin-Lamotte, il y a une dizaine d’années, lors de son déménagement. Initiée dès son plus jeune âge par les figures maternelles de la famille à la broderie, au tricot et à la couture, ces pratiques accompagneront Gismonde toute son existence. Jusqu’au moment où elle prend la décision de les développer bien plus tard, par l’intermédiaire de cette association. « Cette association nous permet d‘échanger nos savoir-faire. Mais on est polyvalents, on décore par exemple des pots », note la présidente.

« Le tricot revient à la mode »

Elles sont actuellement 26 membres. Elles, car les rangs de l’association ne sont composés que de femmes. Difficile en effet de sensibiliser les hommes à l’art de manier l’aiguille et le crochet. Toutefois, à entendre la présidente, couture, tricot et broderie ne sont pas devenus caducs, bien au contraire : « Les gens sont de plus en plus portés sur le tricot notamment. Cela a été en perte de vitesse. Mais cela revient à la mode ».

L’association pourra communiquer autour de ces diverses activités lors du 9e marché artisanal et du terroir qu’elle organise ce dimanche 5 mars, de 9 h à 18 h, dans la salle polyvalente de Saint-Quentin-Lamotte.

Julien Levasseur

