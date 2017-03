Les membres de Sun jet passion se sont retrouvés samedi 25 février dans leurs locaux de l’ancienne piscine situés sous le casino du Tréport. Une assemblée générale bien suivie malgré quelques absents et l’occasion pour le président Jérôme Clément de dresser l’excellent bilan de l’année écoulée, notamment marquée par le très gros succès qu’a été le second rassemblement du Tréport Jet Evenement.

Un rendez-vous qui a mobilisé de nombreux bénévoles et a rassemblé près de 25 000 spectateurs sur trois jours. « C’est le plus gros rassemblement de jet freeride Européen sur 2016 » assure Jérôme Clément. Un succès qui permet au club tréportais de se faire un nom et de tisser de nombreux partenariats. « Nous avions 7 partenaires quand nous avons organisé la première édition, nous en avions 31 lors de ce second événement » ajoute Jérôme Clément. 67 pilotes venant de toute l’Europe, ainsi que des shows stunt moto ont ponctué la manifestation. Reconduit en 2017, la troisième édition du Tréport Jet Evenement se déroulera les 7, 8 et 9 avril prochain.

L’actualité de Sun Jet Passion, ce sont aussi les résultats sportifs. Au classement du championnat du monde, Cédric Decayeux se hisse à la 10ème place, Simon Datour à la 14e place, Karine Labour et Jérôme Clément à la 31ème place. Les membres ont participé à trois manches du championnat du monde sur les six qu’il compte normalement, les prestations sont donc à saluer.

Retour à la compétition

En 2017, le club repart sur la route de ce même championnat mondial avec des manches prévues à Bisacrosse, ainsi qu’en Angleterre et au Portugal. Une participation au championnat d’Europe freestyle est également prévue. Représentant la mairie, Nathalie Vasseur, adjointe, a chaudement félicité les membres pour « l’organisation au carré et l’image qu’ils donnent de la ville portuaire ». Présent lors du Tréport Jet Evenement pour sécuriser la manifestation en mer et également sur terre, Eric Chevallier, président de la SNSM du Tréport, a aussi félicité cette organisation soignée. « Nous avons d’excellentes relations et nous sommes très contents du déroulement de la manifestation, nous continuerons à vous aider » a-t-il précisé.