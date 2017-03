Les conditions météorologiques n’étaient pas idéales dimanche 19 mars au stade du Parc Sainte-Croix, pour une affiche qui aurait pu être un sommet décisif de la 15e journée du championnat de première division de district, entre Le Tréport, 5e et Tourville-sur-Arcques, 1er. Elles n’avaient toutefois pas découragé les supporters locaux, venus assez nombreux pour assister à la revanche de leur camp après une courte défaite concédée au match aller fin octobre (1-2).

Depuis, les parcours des deux équipes avaient confirmé la tendance, avec les uns installés en tête du classement, et des tréportais moins réguliers et distancés de 14 points mais comptant tout de même deux matches en retard.

Alors que la perspective d’accession au niveau supérieur la saison prochaine s’éloignait, les partenaires de Benoit Delépine voulaient battre leur adversaire pour se relancer et prenaient donc la direction des opérations en début de match. Mais les visiteurs marquaient rapidement un premier but par Mbake : 0-1 (8e). Sévère pour l’AS Tréport, toujours aussi engagé dans un duel physique mais contrôlé par les défenseurs jusqu’au repos. Au retour des vestiaires, l’égalisation de Romain Jeanjean redonnait des couleurs aux siens assez rapidement : 1-1 (55e).

L’AST en arbitre

De quoi faire douter une équipe de Tourville revenue dans le rang et moins dominatrice que pouvaient le craindre les supporters du Tréport qui voyaient leur équipe à la hauteur de ses prétentions du début de saison, mais retrouvait une part de malchance avec un but heureux de Jacq qui remettait tout en question : 1-2 (68e). Un nouveau défi à relever pour la formation de Fabrice Jeanjean, heureusement concrétisé par un penalty transformé par Benoit Delépine en fin de match : 2-2 (88e). Cette fois la bonne résistance du Tréport trouvait une juste récompense, en exerçant de surcroît son rôle d’arbitre face à un leader désormais poursuivi par Neuville, Saint-Nicolas et l’Entente des Falaises. Un trio victorieux dans le même temps et donc autant de nouveaux prétendants à la montée. En recevant Saint-Nicolas dimanche, Le Tréport aura de nouveau l’occasion de prouver qu’il méritait de se mêler à la bagarre.

Pratique

Match AS Tréport – Saint-Nicolas B, dimanche 26 mars à 15h au parc Sainte-Croix.