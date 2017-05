Une trentaine d’adhérents se sont déplacés pour assister à la réunion où le président Philippe Poirel a présenté les projets de l’association pour l’année à venir, tel le programme d’animation locale mis en œuvre avec le soutien de la Caf de la Somme et qui aura pour objectif de proposer des activités aux enfants en faisant participer les parents. Une démarche s’inscrivant dans le cadre des actions du Réseau d’appui et d’accompagnement des parents pour les actions avec les familles (REAAP).

Atout Lire a également développé un atelier « théâtre en famille » issu de la fusion de l’atelier comédie musicale encadré par Anne-Lucie Viscardi et de l’atelier « Improvisation » écriture plus chant avec un public bénéficiaire des minima sociaux. Un petit-déjeuner parents-enfants sera organisé dans la salle du judo. Les adhérents participeront également à un voyage en famille à Honfleur-le Havre avec l’APE. Enfin, Atout lire a conservé son objectif d’envoyer l’exposition N’Tchoréré au Gabon avec une délégation.

Le président Philippe Poirel, a dressé un bilan positif de l’année 2016 qui a représenté une transition inscrite dans la continuité de la précédente avec de nombreuses actions réalisées. Atout Lire a poursuivi le développement de ces ateliers et activités en direction des enfants, de leurs parents et des bénéficiaires d’allocations, en conventionnement avec la CAF dans le cadre de l’espace de vie sociale et avec le conseil départemental dans le cadre d’une convention insertion.

