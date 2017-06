Une centaine de parents, grands parents et amis, mais également quelques camarades de classe se sont déplacés pour se délecter des productions de tous les acteurs. Personne ne fut déçu par la qualité du spectacle au contenu très diversifié.

Les intervenants, Jean-Philippe Harchin, et Anne-Lucie Viscardi, metteurs en scène et maître de cérémonie, ont déployé les grands moyens pour dérouler un programme hétéroclite composé de musique, de théâtre, de marionnettes, de danse et de vidéo, le tout enchaîné en musique avec Mathieu Debruyne, dans un rythme qui ne laissait au spectateur aucun moment de répit. Elle s’est poursuivie par une première représentation théâtrale en famille animée par Anne-Lucie Viscardi, ou par l’atelier des « dames du mercredi » encadrées par Jean-Philippe Harchin et Thierry Maricourt.

