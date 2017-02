En mars 2012, la Galerie de Guise ouvrait ses portes au public. Cette vaste salle de réception est devenue au fil de l’histoire du château d’Eu (Seine-Maritime) la pièce la plus prestigieuse de l’édifice. Détruite lors d’un incendie, le chantier qui s’était ouvert au printemps 2010 avait permis d’achever sa reconstitution et de lui redonner toute sa beauté.

Du mobilier

Une nouvelle étape importante va être franchie en 2017. Le Musée Louis-Philippe va pouvoir, grâce à un dépôt du Mobilier national, disposer dans la Galerie de Guise, un mobilier orné de tapisseries de Beauvais, commandées par Louis-Philippe pour cette salle. Ce sont quatre canapés, six fauteuils et douze chaises aux ornements exceptionnels que vous pourrez admirer à partir du 15 mars.

C’est en janvier 1845 que Louis-Philippe approuva le devis pour la peinture des modèles de sièges pour la galerie des Guise dont il avait ordonné la composition dès la fin de 1841. L’achèvement du tissage était alors prévu pour la fin décembre 1846. Il n’intervint qu’à la fin de 1848, après la chute de la Monarchie de Juillet. En raison des évènements politiques, les tapisseries ne furent jamais utilisées à Eu.

En 2017, après près de 170 ans d’attente, cette commande royale va enfin pouvoir rejoindre sa destination grâce au dépôt du Mobilier national.

Pratique

Musée Louis-Philippe, au Château d’Eu, 02 27 28 20 76/02 35 04 10 14, chateau-musee@ville-eu.fr et sur le site www.chateau-eu.fr.

Ouverture au public du 15 mars au week-end suivant la Toussaint, de 10 h à 12 h (fermeture des caisses à 11 h 30) et de 14 h à 18 h (fermeture des caisses à 17 h 30). Fermetures hebdomadaires : la journée du mardi et le vendredi matin.