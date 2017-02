C’est une idée qui trottait dans la tête de Frédéric Damerval depuis plusieurs semaines : proposer, avec l’AS Tréport full-contact qu’il préside, des séances de kempo : « C’est une nouvelle discipline pour le club et nous avons décidé avec cinq clubs du secteur de la proposer ».

Cet art martial d’origine asiatique qui mélange combat debout et combat au sol offre aux compétiteurs une autre approche que celle du full-contact. « Nous voulions diversifier notre offre et en ce moment, tout ce qui est MMA [NDLR : arts martiaux mixtes, qui mélange différentes disciplines de combats] fonctionne très bien et le kempo s’en rapproche un peu, à la différence qu’il y a des règles plus strictes » explique Frédéric Damerval.

C’est en constatant que les clubs d’Abbeville, de Saint-Valéry-sur-Somme et de Gamaches s’intéressaient aussi au Kempo que Frédéric Damerval a décidé de se lancer : « Nous avons profité de la présence de Fabrice Riboulet qui a été champion du monde de la discipline et est membre du club de Dieppe, pour nous former. Et comme nous sommes cinq clubs à pratiquer, nous pourrons rapidement mettre en place des compétitions au niveau local ».

La première séance a eu lieu le 27 janvier. « Les suivantes ont lieu tous les vendredis, de 18 h à 19 h 30. Nous proposons deux séances gratuites pour les personnes qui veulent essayer ». Pour le moment, seuls les adultes peuvent pratiquer le kempo au Tréport, « ensuite, il y aura des séances pour les jeunes ».

Le spécialiste du full et président du club a participé à sa première séance de kempo cette semaine et est impatient de voir la discipline se développer dans la cité portuaire.

Pratique : Pour essayer le kempo, rendez-vous au gymnase Léo Lagrage le vendredi à partir de 18 h.