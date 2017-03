À Ault (Somme), bon nombre de sujets sont prétextes à débat. Mardi 28 février 2017, la réunion de conseil municipal en a encore été le parfait exemple. Et parfois, les échanges tumultueux apparaissent là où on ne les attend pas… Parmi les points à l’ordre du jour, une demande de la ville à son Centre Communal d’Action Sociale pour une modification amiable du bail emphytéotique relatif à la résidence Le Manoir. En clair, ladite résidence est propriété du CCAS qui, en date du 17 avril 1987, en a laissé la jouissance à la municipalité par le biais d’un bail emphytéotique, c’est-à-dire de très longue durée, à savoir 99 ans. Dès lors, les élus aultois ont décidé d’y installer leur bibliothèque municipale, six appartements saisonniers, et, plus récemment, un cybersite et l’office de tourisme. Or, « faute d’utilité actuelle et de rentabilité » explique le maire Marthe Sueur, la municipalité souhaite modifier le bail pour en exclure ces six appartements de tourisme, d’une superficie totale de 266 m2 hors parties communes.

Question de communication…

Une décision que n’approuvent pas les élus de l’opposition, qui ne manquent pas de le faire savoir. La conseillère Marie Motuelle s’interroge :

Il est difficile pour les gens de faire une demande de logements, quand cela n’apparaît même pas sur le site de l’office de tourisme !

Florence Lemoigne, également élue d’opposition, coupe court : « De toute façon, la question ne se pose plus, le CCAS a décidé de vendre ».

« Seulement vingt logements meublés »

« Quelle est votre politique de développement touristique ? » demande alors Marcel Lemoigne à la première magistrate. Il explique :

Il n’y a plus d’hôtel sur la commune depuis le placement en liquidation judiciaire de la Villa Aultia, et on recense seulement une vingtaine de logements meublés déclarés.

Des chiffres qui sont bien en dessous de la réalité selon Marthe Sueur. « Il y en a beaucoup plus que ça ! On avait fait un très beau travail à ce sujet avec le Syndicat Mixte, et on n’est quand même pas si mal placé que ça ».

