La sortie d’un film. Le printemps. La Saint-Patrick. Le lundi matin. Le Château d’Eu. Les falaises. Les caprices de la météo. La journée des droits de la femme. Des expressions. Une rue. Voilà autant de lieux ou de mises en situation dans lesquels on peut retrouver Ba. Ba a des amis, dont Zoé et Phil, et un chat prénommé Ab. Personnage espiègle, Ba n’est jamais méchante, mais elle se moque parfois, ou se met en colère et le fait savoir. « Mais toujours de manière amusante, donc ça passe mieux ».

Derrière Ba, on retrouve Barbara, une Eudoise qui vit à Rouen, qui a créé le personnage il y a 3 ans. La ressemblance entre l’une et l’autre est frappante.

« Oui, Ba, c’est un peu mon avatar » sourit l’illustratrice.

Une expo à la Bolée

Pourquoi l’Informateur vous présente Ba ? Si elle déjà connu trois expositions à Rouen, elle n’avait encore jamais investi la cité royale, ce sera chose faite dès ce samedi 25 mars,. Pour un mois, Ba va s’afficher sur les murs de la crêperie eudoise « A la Bolée » (rue Charles Morin).

Une exposition « gourmande », intitulée « Des pois et des crêpes » et axée sur la thématique des crêpes et de la Bretagne. L’établissement propose une formule spéciale goûter-vernissage pour l’occasion, le 25 mars de 15 h 30 à 18 h 15. Un moment à déguster sans modération !

Retrouvez notre portrait complet de Ba et de sa créatrice Barbara dans l’Informateur du 24 mars 2017, ou en version numérique par ici.

Sur la toile

Pour suivre les aventures du personnage Ba : sur la page Facebook Ba. ou sur Instagram ba_adventures.