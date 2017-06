La ville de Mers-les-Bains, dans la Somme, et ses associations reconduisent en 2017 leurs animations autour du feu de la saint-Jean. Mais cette année, il y a des nouveautés. La manifestation se déroulera un samedi, le 17 juin 2017 et va commencer dès 12h, sur la prairie. « Il y aura également plus d’animations gratuites pour enfants : maquillage, jeux gonflables, animation sapeur-pompier… et tout cela en musique comme chaque année avec les ateliers de l’école de musique, le brass band junior et l’harmonie municipale », soulignent les organisateurs.

Programme

Samedi 17 juin, de 12h à 20h, jeux gonflables.

De 12 h 15 à 13h, concert du Brass Band Junior.

À partir de 14h, quizz avec l’Université Populaire.

De 14h à 18h, dans la peau d’un pompier ! Animations pour enfants avec les sapeurs-pompiers de Mers-les-Bains : enfile la veste et le casque, et visite le fourgon ambulance.

De 14h à 15h30, atelier jazz de Vincent Duez (école de musique).

A 15h, concours de belote (club du 3e âge, inscription 3€).

De 15h à 17 h 30, maquillage pour enfants (par l’Ancrage).

De 17h à 17h30, démonstration de Zumba Kids.

De 18 h à 19 h, olympiades interassociations.

De 19 h à 22 h, maquillage fluo pour enfants (Zumb’A).

A 19h15, classe de chant de Virginie Cochez (Ecole de Musique).

A 20h30, concert de l’Harmonie Municipale.

A 21h, conférence musicale sur l’histoire du feu de la saint Jean par Pascal Leprêtre et l’Harmonie Municipale.

A 22h, Zumba avec DJ. A 23 h, embrasement du bûcher (Amicale des Sapeurs-Pompiers).

Restauration sur place à partir de 12h jusque 23h30.

Renseignements auprès de l’Offide de Tourisme au 02 27 28 06 46 ou sur le site Internet : www.merslesbains.fr